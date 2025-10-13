Infonavit pone casas en remate, descubre cómo comprarlas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto en marcha la venta de casas recuperadas o rematadas, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles a quienes buscan adquirir una vivienda.Estas propiedades no se venden directamente por el instituto, sino que se distribuyen a través de inmobiliarias autorizadas, desarrolladoras, portales especializados y, en ocasiones, mediante subastas oficiales.Para quienes desean participar, es fundamental verificar el estado legal y físico de la propiedad antes de iniciar cualquier trámite. Esto asegura que el comprador no enfrente problemas posteriores y pueda utilizar los programas oficiales de financiamiento disponibles.Las viviendas recuperadas pueden localizarse por diferentes medios:Antes de adquirir una vivienda, se deben seguir varios pasos:El proceso garantiza que los compradores accedan a viviendas a precios más bajos y con la seguridad de realizar una operación formal y respaldada por el Infonavit.La disponibilidad de casas varía por localidad y se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y asesores autorizados.SV