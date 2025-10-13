Infonavit: Así puedes ver la lista de casas para adquirir en remate

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece al público la oportunidad de adquirir casas recuperadas a precios significativamente más bajos que los del mercado. Estas propiedades provienen de créditos hipotecarios incumplidos por sus antiguos propietarios y, tras un proceso legal, se integran a un programa de recuperación y venta.

Proceso de recuperación de viviendas

Cuando una persona beneficiaria deja de cumplir con los pagos de su crédito, el Infonavit inicia un procedimiento jurídico denominado juicio de adjudicación, el cual puede extenderse hasta por dos años. Durante este tiempo, el inmueble no se encuentra disponible, pero una vez que el trámite concluye, pasa a formar parte del inventario de viviendas recuperadas que la institución pone nuevamente en circulación.

Programa de Regeneración Comunitaria

Estas propiedades se ofertan a través del Programa de Regeneración Comunitaria, una iniciativa del Infonavit que busca revitalizar zonas afectadas por el abandono de viviendas y promover el desarrollo urbano ordenado.

Entre los principales propósitos del programa se encuentran:

Ofrecer al mercado viviendas en condiciones habitables.

Fortalecer el tejido social en comunidades deterioradas.

Garantizar que las zonas cuenten con servicios y urbanización adecuada.

Disminuir el número de casas desocupadas y mejorar la planeación territorial.

Cómo consultar las viviendas disponibles

Las personas interesadas pueden solicitar el catálogo actualizado de propiedades disponibles para compra a través de distintos canales. Es posible acudir directamente a oficinas del Infonavit, comunicarse con Infonatel, o visitar los Centros de Servicio Infonavit (CESI), donde se brinda asesoría personalizada para conocer los requisitos, ubicaciones y opciones de financiamiento.

Además, el instituto recomienda buscar la orientación de un asesor inmobiliario antes de concretar cualquier operación. Con su apoyo, se puede verificar el estatus legal de la vivienda, analizar las condiciones del inmueble y determinar si es posible financiar la compra mediante un crédito Infonavit.

Con este programa, el Infonavit no solo impulsa la colocación de casas a precios accesibles, sino que también contribuye a reactivar comunidades y recuperar espacios urbanos en beneficio de miles de familias mexicanas.

