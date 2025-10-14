Pipa se vuelca e incendia en Tlaquepaque, colapsa vialidades

Una pipa cargada de polietileno se volcó e incendió durante la madrugada en el municipio de Tlaquepaque.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 4:00 horas de este martes en el cruce de la Calzada Lázaro Cárdenas y la Carretera a Chapala, en la colonia El Álamo, esto a la altura de la Expo Ganadera.

Presuntamente, el conductor perdió el control del vehículo pesado lo que provocó que se volcara y quedara de un costado . Inmediatamente el vehículo comenzó a incendiarse debido principalmente a la carga de polietileno. El conductor resultó ileso.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque acudieron para atender el siniestro y se procedió al cierre de circulación sobre la Calzada Lázaro Cárdenas desde Matamoros en sentido hacia el municipio de Guadalajara, y desde Fuelle en sentido hacia Tlaquepaque, con el fin de evitar riesgos a la ciudadanía ante una posible explosión mayor.

En el lugar también se encontraba personal de Movilidad y de la Policía Vial quienes acudieron para apoyar en las labores de movilizar a los vehículos ya que el accidente bloqueó parte de los carriles de circulación y se habilitó uno para el tránsito.

