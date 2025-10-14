Este martes 14 de octubre, personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará un paro nacional, para demandar mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los ajustes salariales prometidos desde inicios de año.

“Buscamos visibilizar las inconsistencias e inconformidades que persisten dentro del SAT desde hace varios años”, explicó César Zaragoza, integrante del personal de enlace.

Este paro, convocado por trabajadores de distintas áreas, consistirá en una manifestación pacífica de “brazos caídos” en todas las oficinas del país.

Entre las principales quejas se encuentran la restricción de vacaciones, desigualdad salarial entre personal sindicalizado y de enlace, falta de pago por horas extra y escasez de materiales básicos de oficina.

Los empleados también reclaman que, pese al incremento de 12 % al salario mínimo en enero de 2025, sus sueldos no se han actualizado conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

