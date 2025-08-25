Inapam: ¿Cuáles son los descuentos que ofrece la credencial de adultos mayores?

La tarjeta que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a las personas desde los 60 años de edad es uno de los apoyos más relevantes para este sector poblacional en México.

A través de la promoción de políticas públicas, el instituto vela por los derechos de los de la tercera edad y su calidad de vida . Además de funcionar como una identificación oficial, la credencial Inapam brinda beneficios como el acceso a descuentos preferenciales en pagos de servicios y lugares recreativos.

La lista de estos descuentos se actualiza cada año, ofreciendo grandes ventajas a los adultos mayores.

Así, el Inapam busca garantizar la inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social de este sector poblacional.

¿Qué descuentos ofrece la credencial Inapam?

Descuento en pago de Agua y Predial: Dependiendo de la localidad, los adultos mayores gozan de descuentos en el pago del predial, que va del 10% al 50%

Ópticas: Cadenas como Ópticas Devlyn, Ópticas Lux y +Visión, ofrecen de un 10% a un 20% de descuento en sus servicios, dependiendo de la sucursal y el estado donde se encuentren.

Farmacias y laboratorios: consulta los lugares participantes en cada estado de la república

Restaurantes: consulta los lugares participantes en cada estado de la república

Transporte: El transporte público es gratuito para los adultos mayores en la CDMX ( Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús y Tren Ligero). De igual manera, en las centrales de autobuses realizan un pequeño descuento en la compra de boletos al presentar directamente la credencial INAPAM.

Para consultar el catálogo completo de beneficios, puedes buscar directamente el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test .

En la página, se encuentran divididos por entidad federativa y por secciones como alimentos, salud, transporte, servicios legales, recreación, cultura, vestido y hogar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB