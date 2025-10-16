Buen Fin 2025: Esto es lo que debes revisar antes de comprar una pantalla

La cuenta regresiva para El Buen Fin 2025 ya está en marcha, y como cada año, las pantallas y Smart TVs se perfilan entre los productos más buscados por los consumidores. Este interés se ha intensificado debido a la cercanía del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que muchas familias planean aprovechar las promociones para actualizar su televisor y vivir la experiencia futbolística con la mejor calidad de imagen.

La combinación de descuentos, meses sin intereses y gran variedad de modelos convierte esta temporada en una oportunidad ideal para adquirir una pantalla moderna a buen precio. Si estás pensando en renovar tu televisor, aquí encontrarás una guía práctica para elegir una Smart TV funcional, duradera y económica.

Aspectos clave antes de comprar una pantalla

Elegir una pantalla no solo depende del precio. Hay factores técnicos que influyen directamente en la experiencia de visualización y conviene tenerlos en cuenta.

Tamaño y espacio

Antes de decidirte por una pantalla de 50 o 65 pulgadas, analiza el tamaño del área donde la colocarás. La distancia ideal entre el espectador y una pantalla grande debe ser proporcional. Por ejemplo, una TV de 65 pulgadas requiere al menos 2.5 metros de separación para disfrutarla adecuadamente.

CANVA

Resolución: Full HD, 4K o 8K

En 2025, el 4K se consolida como el estándar más recomendado. Aunque todavía existen televisores Full HD más económicos, lo ideal es invertir en un modelo 4K, sobre todo si planeas ver películas, series o eventos deportivos. Las pantallas 8K comienzan a ganar terreno, aunque aún hay poco contenido disponible en esa resolución.

Frecuencia y tipo de panel

La frecuencia de actualización (medida en Hz) determina la fluidez del movimiento. Para ver el Mundial 2026, se recomienda un televisor con 120 Hz, que ofrece una experiencia más natural. En cuanto a los paneles, las tecnologías OLED y QLED destacan por su excelente contraste y colores más intensos frente a los tradicionales LED.

Conectividad y sistema operativo

Una buena Smart TV debe incluir Wi-Fi, Bluetooth, puertos HDMI y USB, además de compatibilidad con plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ y YouTube. También es importante considerar el sistema operativo: Tizen (Samsung), webOS (LG), Google TV o Roku son opciones intuitivas y funcionales.

Las marcas más populares en México

De acuerdo con las búsquedas en Google Trends, durante octubre y noviembre aumentan los términos “pantallas baratas”, “ofertas Smart TV” y “Samsung 50 pulgadas”. Las marcas con mayor demanda son:

Samsung: reconocida por su tecnología QLED y excelente calidad de imagen.

LG: famosa por sus modelos OLED y diseño ultradelgado.

Hisense: destaca por su buena relación calidad-precio.

TCL: muy buscada por su sistema Roku integrado.

Sony: preferida por los usuarios que buscan una experiencia audiovisual de alto nivel.

Los precios varían según el modelo y tamaño, con opciones que van desde 3 mil pesos para pantallas de 32 pulgadas hasta más de 40 mil pesos en modelos premium.

¿Por qué comprar en El Buen Fin 2025?

El Reporte de Expectativas de AMVO indica que el 77% de los internautas planea comprar durante El Buen Fin 2025. Los electrónicos se encuentran entre los productos más deseados, especialmente las Smart TVs.

Este año se esperan ofertas combinadas con bonificaciones, cashbacks, puntos de recompensa y preventas exclusivas, además de los clásicos pagos a 12 meses sin intereses, lo que facilita adquirir tecnología de alto nivel.

CANVA

Lista rápida antes de comprar tu Smart TV

Antes de finalizar tu compra, toma en cuenta estos puntos esenciales:

Tamaño: elige uno adecuado al espacio disponible.

Resolución: prefiere modelos 4K o superiores.

Conectividad: verifica puertos, Wi-Fi y Bluetooth.

Garantía: revisa la cobertura y duración.

Presupuesto: ajusta tu compra a tus necesidades y posibilidades.

Si vas a comprar en línea o en tienda física, asegúrate de hacerlo en sitios oficiales con garantía y atención al cliente, como la sección de pantallas en Office Depot.

Cuándo se celebra El Buen Fin 2025

El evento se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, según el calendario oficial. Su cercanía con el Black Friday y la temporada navideña lo convierte en uno de los momentos más esperados para adquirir tecnología a precios competitivos.

¿Qué pantalla conviene más este año?

La elección depende de tu presupuesto y expectativas. Las marcas Hisense y TCL ofrecen modelos accesibles con buen desempeño, ideales para quienes buscan algo funcional sin gastar demasiado. En cambio, Samsung, LG y Sony son recomendables para quienes buscan mayor calidad visual y sonido envolvente.

BB