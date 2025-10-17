El tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos para la apertura de los mercados este viernes 17 de octubre se cotiza en $18.4277 en el mercado spot. Esto implica una apreciación marginal del 0.04% con respecto al cierre del día de ayer. El peso ha tenido un par de cierres favorables frente al dólar en la semana.

Por su parte, el dólar estadounidense mostró un avance del 0.15% marcado por el Índice Dólar; el indicador que mide el desempeño de esta divisa frente a una canasta de monedas. Aunque no suficiente para acabar con la ventaja generada por la moneda nacional.

En ese sentido, el peso mexicano se ubica como la cuarta moneda más ganadora entre las principales divisas seguidas por Bloomberg. Con ello, la divisa nacional refrenda su fortaleza de los últimos días. Ayer jueves, por ejemplo, el tipo de cambio cerró en $18.4351 pesos por dólar; es decir, un avance del 0.12 por ciento.

De acuerdo con Monex, el peso se estaría beneficiando de los recientes retrocesos del dólar ante un nerviosismo relacionado con las economías emergentes a nivel mundial.

El otro par de causas importantes de la situación del tipo de cambio es la disputa comercial que sostienen Estados Unidos y China, así como el prolongado cierre parcial del gobierno estadounidense. En ese sentido, la Reserva Federal (Fed) podría seguir reduciendo los tipos de interés.

Así cotiza el dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banco Azteca 17.20 18.99 BBVA 17.58 18.71 Banorte 17.70 18.75 Banamex 17.88 18.90 Scotiabank 17.40 18.90

Recuerda que el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos puede cambiar de acuerdo con los acontecimientos que afecten al mercado. Procura revisar el estado en caso de que requieras hacer un movimiento que involucre ambas divisas.

Con información de Bloomberg

OB