El oro y la plata alcanzan precios históricos

El oro, un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su escalada y durante la madrugada de este viernes ha alcanzado nuevos máximos históricos, cerca ya de los 4 mil 400 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg, a las 00:18 horas del centro México, el oro tocó un nuevo récord en los 4 mil 379.93 dólares (81 mil 213.45 pesos mexicanos)

A las 1:30 horas de México (5.30 GMT), el metal amarillo perdió impulso y se situó en los 4 mil 360.85 dólares (80 mil 859.67 pesos), tras subir el 0.80 %.

Los analistas explican que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) impulsan al oro en las últimas sesiones.

En el año, el metal se revaloriza casi un 66 % en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, de debilidad del dólar y de compras masivas por parte de los bancos centrales.

Por su parte, la plata, que alcanzó este jueves nuevos máximos históricos, en los 53 mil 9356 dólares (1000.08 pesos), continúa su escalada y revalida ese récord.

A las 23:12 horas (5.12 GMT) del jueves había alcanzado los 54.479 dólares (1010.16 pesos) por onza.