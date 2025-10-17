El oro y la plata alcanzan precios históricos

El oro, un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su escalada y durante la madrugada de este viernes ha alcanzado nuevos máximos históricos, cerca ya de los 4 mil 400 dólares por onza.Según datos de Bloomberg, a las 00:18 horas del centro México, el oro tocó un nuevo récord en los 4 mil 379.93 dólares (81 mil 213.45 pesos mexicanos)A las 1:30 horas de México (5.30 GMT), el metal amarillo perdió impulso y se situó en los 4 mil 360.85 dólares (80 mil 859.67 pesos), tras subir el 0.80 %.Los analistas explican que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) impulsan al oro en las últimas sesiones.En el año, el metal se revaloriza casi un 66 % en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, de debilidad del dólar y de compras masivas por parte de los bancos centrales.Por su parte, la plata, que alcanzó este jueves nuevos máximos históricos, en los 53 mil 9356 dólares (1000.08 pesos), continúa su escalada y revalida ese récord.A las 23:12 horas (5.12 GMT) del jueves había alcanzado los 54.479 dólares (1010.16 pesos) por onza.