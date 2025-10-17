Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Beca Rita Cetina: Apellidos que cobran HOY viernes 17 de octubre, último día de pagos

Hoy viernes es el último día de depósitos de la beca Rita Cetina, correspondiente a este bimestre

Por: El Informador

¿Qué letras reciben depósito este último día 17 de octubre? SUN / ARCHIVO

¿Qué letras reciben depósito este último día 17 de octubre? SUN / ARCHIVO

La Beca Rita Cetina es el apoyo económico bimestral que el Gobierno de México brinda a todos los estudiantes de secundaria pública.

El pago actual y que termina su dispersión hoy viernes 17 de octubre, corresponde al primer depósito del ciclo escolar 2025-2026. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, millones de estudiantes ya han sido beneficiados y continuarán recibiendo su apoyo durante esta semana.

LEE: CURP biométrica: ¿Qué beneficios tiene contar con este documento?

¿Qué letras reciben depósito este último día 17 de octubre?

El Banco del Bienestar, en coordinación con Programas para el Bienestar, publicó el calendario oficial de pagos. Según dicha información, este viernes 17 de octubre corresponde el depósito a los beneficiarios cuyos apellidos inician con la letra "T", "U", "V", "W", "X", "Y" y "Z".

 ESPECIAL
 ESPECIAL

Más apoyo si tengo dos o más hijos inscritos

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos por familia. No obstante, en los casos donde existan dos o más hijos registrados en el programa, se entregan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Te puede interesar: CURP biométrica: ¿Qué documentos necesito para tramitarla?

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

  • Beca Rita Cetina
  • becas
  • apoyos

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones