INAPAM: estos son los casos donde es obligatorio cambiar tu tarjeta

La Secretaría de Bienestar es la institución responsable del trámite de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un documento que ofrece múltiples beneficios a personas de 60 años en adelante. Además de ser una identificación oficial válida, esta credencial está vinculada al Registro Nacional de Población (Renapo) a través de un sistema en línea y cuenta con un sello digital de autenticidad. Gracias a ello, permite acceder a descuentos y beneficios en una gran variedad de establecimientos y servicios.El trámite para obtener o renovar la tarjeta es completamente gratuito y la entrega se realiza de manera inmediata. Desde agosto de 2022 y con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas adultas mayores, la Secretaría de Bienestar amplió la red de Módulos de Bienestar de 650 a 2 mil 500 módulos en todo el país. Para tramitar la reposición o una nueva credencial del Inapam, es necesario seguir estos pasos:Posteriormente, deberás presentar la siguiente documentación:Una vez ingresada la información al sistema, la nueva credencial se imprime y entrega de inmediato en los módulos de la Secretaría de Bienestar.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO