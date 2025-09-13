INAPAM: estos son los casos donde es obligatorio cambiar tu tarjeta

La Secretaría de Bienestar es la institución responsable del trámite de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un documento que ofrece múltiples beneficios a personas de 60 años en adelante.

Además de ser una identificación oficial válida, esta credencial está vinculada al Registro Nacional de Población (Renapo) a través de un sistema en línea y cuenta con un sello digital de autenticidad. Gracias a ello, permite acceder a descuentos y beneficios en una gran variedad de establecimientos y servicios.

En estos casos es obligatorio cambiar la tarjeta Inapam

El trámite para obtener o renovar la tarjeta es completamente gratuito y la entrega se realiza de manera inmediata. Desde agosto de 2022 y con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas adultas mayores, la Secretaría de Bienestar amplió la red de Módulos de Bienestar de 650 a 2 mil 500 módulos en todo el país.

Deterioro o daño

Si la credencial está desgastada, presenta daños en el código de barras o se ha vuelto ilegible, es necesario renovarla para seguir utilizándola sin inconvenientes.

Pérdida o robo

En caso de extravío o sustracción de la tarjeta, el titular debe acudir a un módulo de atención para solicitar una reposición y continuar disfrutando de sus beneficios.

Actualización de datos personales

Si el beneficiario cambia de domicilio, necesita corregir su nombre por razones legales o requiere modificar cualquier otro dato importante, deberá tramitar una nueva credencial para que la información sea válida.

Emisión de una nueva versión

Cuando el Inapam introduce un nuevo diseño o implementa mejoras de seguridad en la tarjeta, puede solicitarse el cambio obligatorio de la misma.

Errores en la información

Si al recibir la credencial se detecta algún error en el nombre, CURP u otros datos, es fundamental solicitar la corrección para evitar problemas en su uso.

¿Cómo obtener la nueva tarjeta Inapam?

Para tramitar la reposición o una nueva credencial del Inapam, es necesario seguir estos pasos:

Localizar el Módulo de Bienestar más cercano ingresando al sitio oficial de la Secretaría de Bienestar.

Acudir en el horario de atención, de lunes a sábado, de 10:00 a las 16:00 horas.

Posteriormente, deberás presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil reciente.

Teléfono de contacto para emergencias.

Una vez ingresada la información al sistema, la nueva credencial se imprime y entrega de inmediato en los módulos de la Secretaría de Bienestar.

