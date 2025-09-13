Sábado, 13 de Septiembre 2025

INAPAM: estos son los casos donde es obligatorio cambiar tu tarjeta

Si ya cuentas con esta credencial, es importante conocer en qué casos es necesario renovarla

El trámite para obtener o renovar la tarjeta es completamente gratuito y la entrega se realiza de manera inmediata. ESPECIAL / Canva

La Secretaría de Bienestar es la institución responsable del trámite de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un documento que ofrece múltiples beneficios a personas de 60 años en adelante. 

Además de ser una identificación oficial válida, esta credencial está vinculada al Registro Nacional de Población (Renapo) a través de un sistema en línea y cuenta con un sello digital de autenticidad. Gracias a ello, permite acceder a descuentos y beneficios en una gran variedad de establecimientos y servicios.

En estos casos es obligatorio cambiar la tarjeta Inapam

El trámite para obtener o renovar la tarjeta es completamente gratuito y la entrega se realiza de manera inmediata. Desde agosto de 2022 y con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas adultas mayores, la Secretaría de Bienestar amplió la red de Módulos de Bienestar de 650 a 2 mil 500 módulos en todo el país. 

  • Deterioro o daño
    Si la credencial está desgastada, presenta daños en el código de barras o se ha vuelto ilegible, es necesario renovarla para seguir utilizándola sin inconvenientes.
  • Pérdida o robo
    En caso de extravío o sustracción de la tarjeta, el titular debe acudir a un módulo de atención para solicitar una reposición y continuar disfrutando de sus beneficios.
  • Actualización de datos personales
    Si el beneficiario cambia de domicilio, necesita corregir su nombre por razones legales o requiere modificar cualquier otro dato importante, deberá tramitar una nueva credencial para que la información sea válida.
  • Emisión de una nueva versión
    Cuando el Inapam introduce un nuevo diseño o implementa mejoras de seguridad en la tarjeta, puede solicitarse el cambio obligatorio de la misma.
  • Errores en la información
    Si al recibir la credencial se detecta algún error en el nombre, CURP u otros datos, es fundamental solicitar la corrección para evitar problemas en su uso.

¿Cómo obtener la nueva tarjeta Inapam?

Para tramitar la reposición o una nueva credencial del Inapam, es necesario seguir estos pasos:

  • Localizar el Módulo de Bienestar más cercano ingresando al sitio oficial de la Secretaría de Bienestar.
  • Acudir en el horario de atención, de lunes a sábado, de 10:00 a las 16:00 horas.

Posteriormente, deberás presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente.
  • CURP.
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).
  • Fotografía tamaño infantil reciente.
  • Teléfono de contacto para emergencias.

Una vez ingresada la información al sistema, la nueva credencial se imprime y entrega de inmediato en los módulos de la Secretaría de Bienestar.

