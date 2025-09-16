Beca Rita Cetina: Así puedes revisar que tu CURP esté certificada en Renapo

El periodo de registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, inició ayer 15 de septiembre y terminará el 30 de este mismo mes.Entre los documentos que necesitan las madres, padres o tutores para realizar el registro de sus hijas e hijos, es la CURP certificada ante el Registro Nacional de Población (Renapo).De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, muchos padres, madres y tutores enfrentaron problemas el año pasado al no verificar la certificación de la CURP de sus hijos e hijas, por lo que será importante en esta ocasión hacer esta revisión.Este documento debe contener la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. Si no aparece, se debe comprobar que el Acta de Nacimiento esté correctamente capturada en el sistema nacional de registros civiles, disponible en miregistrocivil.gob.mx. Si hay errores o falta información, el procedimiento deberá resolverse directamente en el registro civil correspondiente.En caso de que el acta esté registrada, pero la CURP aún no aparezca como certificada, será necesario acudir a un Módulo de Renapo para validar los datos de manera presencial. También es posible pedir orientación enviando un correo a tramitecurp@segob.com.mx o llamando al 55 5128 0000 en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV