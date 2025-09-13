Un adolescente considerado un objetivo de alta peligrosidad al estar involucrado en más de cinco carpetas de investigación por distintos delitos —entre ellos homicidios—, fue capturado el día de ayer por la Comandancia de Adolescentes en Conflicto con la Ley de la Fiscalía del Estado, en un operativo en coordinación con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Al señalado —un adolescente de 17 años— se le identifica como presunto generador de violencia en la zona de Tlaquepaque y estaría involucrado en al menos cinco crímenes distintos, según indaga la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Entre las carpetas de investigación que pesan en su contra por homicidio calificado, está una indagatoria por la muerte de un hombre ocurrida en la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con las averiguaciones, —el señalado y otro masculino— tras una discusión con la víctima, lo habrían atacado utilizando un arma de fuego. Según se presume, el partícipe habría disparado de manera directa contra el masculino víctima luego de recibir órdenes del adolescente.

Su captura fue posible tras obtener y ejecutar una orden de aprehensión a través del Juez Vigésimo de Control y Justicia Integral para Adolescentes. Tras su detención, fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hacia un complejo penitenciario para continuar con el proceso penal que permita obtener una sentencia.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

AO