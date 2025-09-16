Si algo caracteriza a los mexicanos es su entusiasmo por celebrar, sin importar el motivo. No obstante, hay una fecha que destaca en muchos hogares: el 16 de septiembre, el Día de la Independencia.

Los mexicanos no necesitan una excusa mejor para reunirse y celebrar. Además de los encuentros familiares, es común asistir a las fiestas populares en el centro de cada localidad, con conciertos gratuitos y degustación de antojitos típicos, o seguir la ceremonia encabezada por el titular del Gobierno de México a través de la televisión. También hay quienes aprovechan para compartir en redes sociales mensajes emotivos o los memes más ingeniosos para dar el grito, pero de risa.

A ello se suman las publicaciones de equipos deportivos internacionales, figuras del espectáculo y líderes políticos, que contribuyen a ambientar esta fecha tan representativa.

¡Viva México! Los mejores memes que celebran el 16 de septiembre

