Esta mañana fue presentada la Estrategia de Sustentabilidad de Expo Guadalajara, la cual contempla cuatro ejes: Medio Ambiente, Social, Gobernanza e Identidad Expo.

En la parte de medio ambiente se contempla reducir en 10% el consumo de energía para el año 2050, disminuir la huella de carbono, reducir el 40% de los residuos que se generan y disminuir el consumo de agua en 5% para el año 2035.

El presidente del organismo, José Andrés Orendáin De Obeso, aseguró que esta meta es posible de alcanzar.

"Dentro de las inversiones que estaremos haciendo hay todo un tema de separación de residuos y lo relacionado para que esto suceda, pero vamos a necesitar del apoyo de toda la cadena de valor", comentó.

El objetivo es que para 2040 en el recinto ferial se puedan realizar eventos sostenibles y para 2050 tener carbono cero.

"Sobra decir que las estrategias se recalibran en el tiempo, esto es una hoja de ruta, tenemos muy claro y a nivel de detalle todo lo que hay que hacer para llegar al 2035, seguramente habrá que hacer una revisión en su momento para afinar y actualizar lo que pudiera ser necesario para llegar al 2050", aclaró.

Agregó que el documento ya pasó por el trabajo del equipo operativo, por la Comisión de Sustentabilidad, por el Comité Ejecutivo y quedará plasmado dentro de los estatutos de Expo Guadalajara para que sea permanente.

Recordó que de 2017 a 2019 iniciaron con las primeras estrategias de sustentabilidad, con la instalación de energías renovables y en 2024 hicieron el primer inventario de emisiones de carbono.

"Lo que llamamos alcance uno y dos, que en realidad no es más que la medición interna", explicó.

Añadió que este año se iniciaron trabajos e inversiones para la instalación de paneles solares, luminaria LED y captación de agua de lluvia.

"Esto es, digamos, la materialización del inicio del compromiso para convertir el recinto en sustentable", indicó.

Hacia el año 2027 se contempla actualizar el inventario de emisiones, tanto internas como en la cadena de valor.

"Ya no podemos concebir los eventos sin un fuerte componente de sostenibilidad", aseguró.

La Estrategia de Sustentabilidad está integrada en los ejes de Medio Ambiente, Social, Gobernanza e Identidad Expo, equilibra el crecimiento económico, el bienestar de las personas y la comunidad, reduciendo el impacto ambiental.

MV