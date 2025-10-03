El día de hoy viernes 3 de octubre comenzó la Venta Nocturna en Liverpool. Con motivo de ello, toda la tienda cuenta con múltiples productos en oferta y descuento en todas las categorías de la tienda. Una de las más destacadas por el interés que generan en los compradores es el departamento de calzado, en especial del deportivo. En esta nota te mostramos qué productos están en menos de 500 pesos por la Venta Nocturna de Liverpool.

Entre las marcas destacadas debajo de este precio se encuentran modelos de Puma, Adidas y hasta Steve Madden. En total hay 497 tipos de tenis por debajo de los 500 pesos en Liverpool por la Venta Nocturna de este 3 a 5 de octubre. A continuación los modelos de Puma y Adidas.

Estos tenis Puma y Adidas están en menos de 500 peso en Liverpool por la Venta Nocturna

PUMA - Tenis para correr Pounce Lite Jr unisex infantil - Código de Producto: 1170017129 - $475.30

ADIDAS - Tenis Tensaur infantil unisex para correr - Código de Producto: 99982988438 - $412

ADIDAS - Tenis Tensaur para correr de niño - Código de Producto: 1180405487 - $449.25

PUMA - Tenis para niño Smash 3.0 Poised 2 Race V PS - Código de Producto: 1169382124 - $434.25

PUMA - Tenis para niño Caven 2.0 - Código de Producto: 1169451291 - $471.75

ADIDAS - Tenis para niño - Código de Producto: 1155702275 - $471.75

ADIDAS - Tenis Tensaur para correr de niño - Código de Producto: 1179359731 - $374.25

ADIDAS - Tenis para niño P4 - Código de Producto: 1167175458 - $471.75

ADIDAS - Tenis para niño - Código de Producto: 1168391138 - $471.75

PUMA - Tenis Future 8 Play TT Jr para fútbol unisex - Código de Producto: 1174491607 - $471.75

ADIDAS - Tenis para niña Samba - Código de Producto: 1175144285 - $471.75

Recuerda que puedes realizar tus compras tanto a través de la tienda virtual como asistiendo a alguna de las tiendas físicas repartidas en la República Mexicana.

