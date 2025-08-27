INAPAM Día del Abuelo: los principales descuentos para adultos mayores en este 28 de agosto

En México, las personas adultas mayores pueden obtener la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

Uno de los principales requisitos es tener 60 años o más. Con este documento, se accede a una amplia variedad de descuentos en productos y servicios esenciales, como medicamentos, atención médica, alimentación, transporte y actividades recreativas.

¿Qué se necesita para sacar la credencial del INAPAM?

El trámite para obtener la credencial del INAPAM es gratuito y se requiere tener 60 años o más.

Requisitos para tramitar la credencial del INAPAM:

1. Acta de nacimiento legible.

2. Identificación Oficial Vigente:

Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

3. CURP actualizado.

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses:

Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

5. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

¿Cuáles son los descuentos del Inapam para este Día del Abuelo 2025?

Hay buenas noticias para los derechohabientes de la tarjeta INAPAM, pues este 28 de agosto, Día del Abuelo, llegan atractivos descuentos para que las y los adultos mayores aprovechen imperdibles ofertas en viajes, restaurantes, salud visual, compras y entretenimiento. Cabe destacar que esto aplica a nivel nacional.

A continuación te decimos los descuentos que puedes obtener en este Día del Abuelo 2025 con tu credencial Inapam:

Ciudad de México

Starloks Coffee & Bistró - 10%

Darsky Coffee - 20%

Tortas Albaricoque - 10% y hasta un 15%

Víctor Zepeda Sandoval - 5%

Restaurante Green Bar - 15%

Aguascalientes

Doña Albinita – 10 %

Lynis Operadora de Restaurantes – 10 %

Taquería Doña Lupita – 25 %

Pastelería La Gurrumina – 10 %

Paletería La Michoacana – 10 %

Oaxaca

Súper Ahorro de Oaxaca S.A. de C.V. – 10 %

Restaurante Anmar Alimentos y Bebidas – 10 %

Vino&Vinil Restaurante Bar – 10 %

Restaurante Los Chavales de la Barriada – 10 %

Gastronomía Artesanal Luna & Richs Pastelería Café – 10 %

Jalisco

Restaurante Rosita – 20 %

Restaurante Valle Azul– 30 %

CWings Army – 15 %

Mariscos America – 10 %

Restaurante Grill Café– 15 %

