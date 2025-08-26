Dime si cobras este sueldo de 5 cifras y te diremos si eres clase alta en México, según el INEGI

En México, las clases sociales se clasifican de acuerdo con el nivel de ingresos que recibe la población. La clase alta se posiciona como uno de los grupos menos numerosos en el país, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 abarcaba apenas el 1.2 % de los hogares mexicanos.

La pertenencia a este sector poblacional depende de los ingresos que perciban las y los mexicanos. Según un estudio realizado por el INEGI, la clase alta alcanza al 1.9 % de los hogares y al 1.3 % de la población; en las zonas rurales, su presencia se reduce prácticamente a cero.

En otras palabras, en México existen 429 mil 701 hogares de clase alta, lo que equivale a 1 millón 23 mil 4 personas dentro de este sector social.

¿Cuál es el ingreso de una persona de clase alta en México?

A nivel nacional, los ingresos promedio mensuales por hogar en la clase alta alcanzan los 77 mil 975 pesos. Esta cifra resulta considerablemente superior a la de la clase media, que se sitúa en 22 mil 297 pesos, y a la de la clase baja, con 11 mil 343 pesos.

De acuerdo con el estudio del INEGI, los hogares de clase media en México obtienen un ingreso mensual que va desde los 10 mil 7 hasta los 48 mil 330 pesos. Por lo tanto, esta última cantidad representa el umbral mínimo que un hogar debe percibir para entrar en la clasificación de clase alta.

Entidades con mayor proporción de hogares de clase alta

Ciudad de México: 3.1 porciento.

Nuevo León: 2.8 porciento.

Colima: 2.6 porciento.

