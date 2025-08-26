INAPAM: Adultos mayores tienen importante descuento para volar con Aeroméxico si cumplen estos requisitos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público que tiene como misión impulsar el bienestar y mejorar la calidad de vida de quienes tienen 60 años o más que mediante diversos servicios; esta institución busca garantizar que las personas adultas mayores accedan a oportunidades que favorezcan su desarrollo integral y su inclusión activa en la sociedad.

Entre las principales ventajas que ofrece se encuentran descuentos de hasta el 50% en rubros como salud, transporte, alimentación, vestimenta, así como en actividades culturales y recreativas.

Este programa también permite a personas con credencial de INAPAM acceder a tarifas preferenciales en trasporte aéreo, mejores condiciones de viaje y, en algunos casos, servicios especiales al abordar. Aunque no todas las aerolíneas ofrecen descuentos permanentes, varias han implementado políticas especiales para este sector de la población.

Bajo este contexto se ha de mencionar que Aeroméxico es una de las pocas aerolíneas que mantiene un convenio activo con el INAPAM. De acuerdo con la aerolínea, los hombres y mujeres mayores de 60 años que cuenten con la credencial vigente de INAPAM pueden acceder a una reducción de hasta el 15% en el costo de sus boletos de avión y puedes solicitar este beneficio llamando al Call Center al (55) 5133 4000.

El beneficio aplica para personas con nacionalidad mexicana y para extranjeros residentes en el país que acrediten su estancia legal.

El descuento será válido sobre la tarifa base en viajes sencillos o redondos, en las familias de tarifas públicas Clásica (R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B), AM Plus (W) y Premier (I, D, C, J).

La promoción no aplica en clase Básica, tarifas de grupos, paquetes Gran Plan, ni en compras realizadas a través del portal aeromexico.com.

No es acumulable con otras promociones.

De acuerdo con las políticas de la aerolínea, el descuento se podrá utilizar únicamente en vuelos operados por Aeroméxico (AM 1-1999) y Aeroméxico Connect (5D 2000-2999), quedando excluidos los códigos compartidos y las aerolíneas asociadas a SkyTeam.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos y seguir los pasos indicados por la institución.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

Una vez entregados estos documentos, la credencial se emite de forma inmediata en la mayoría de los casos. Recuerda que para tramitar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

YC