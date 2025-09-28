INAPAM: ¿Cuántos días de aguinaldo darán por vinculación productiva?

Si formas parte del programa de vinculación productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrás recibir aguinaldo este fin de año, al igual que cualquier trabajador con empleo formal.

Este programa permite que adultos de 60 años o más se integren al sector laboral mediante convenios entre empresas y el instituto, garantizando un sueldo base y prestaciones de ley.

¿Cuánto aguinaldo les corresponde?

El pago será equivalente a un mínimo de 15 días de salario, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Este derecho aplica para todas las personas inscritas en el programa y vinculadas a una actividad remunerada.

Requisitos para recibir el aguinaldo del INAPAM

Para participar en la vinculación productiva y acceder al aguinaldo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más

Contar con tarjeta INAPAM vigente (original)

Presentar identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE)

Proporcionar la CURP

Entregar comprobante de domicilio reciente

Presentar dos fotografías tamaño infantil

¿Cómo inscribirse al programa?

El proceso consta de cuatro pasos:

Llenar la solicitud de inclusión social

Realizar una entrevista con el promotor del programa

Elegir una oferta de actividad productiva o voluntaria

Gestionar las entrevistas con las empresas participantes

Al ser aceptados, los adultos mayores reciben salario, prestaciones y acceso a aguinaldo.

¿Dónde están los módulos del INAPAM?

Las ubicaciones y detalles del programa pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de México:

“Vinculación productiva para personas adultas mayores (gob.mx)”

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS