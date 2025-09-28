INAPAM: ¿Cuántos días de aguinaldo darán por vinculación productiva?

Si formas parte del programa de vinculación productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrás recibir aguinaldo este fin de año, al igual que cualquier trabajador con empleo formal.Este programa permite que adultos de 60 años o más se integren al sector laboral mediante convenios entre empresas y el instituto, garantizando un sueldo base y prestaciones de ley.El pago será equivalente a un mínimo de 15 días de salario, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Este derecho aplica para todas las personas inscritas en el programa y vinculadas a una actividad remunerada.Para participar en la vinculación productiva y acceder al aguinaldo, se deben cumplir los siguientes requisitos:El proceso consta de cuatro pasos:Las ubicaciones y detalles del programa pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de México: “Vinculación productiva para personas adultas mayores (gob.mx)”* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS