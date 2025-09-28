Domingo, 28 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

INAPAM: ¿Cuántos días de aguinaldo darán por vinculación productiva?

Si formas parte del programa de vinculación productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrás recibir aguinaldo este fin de año

Por: El Informador

El aguinaldo del INAPAM aplica para todas las personas inscritas en el programa y vinculadas a una actividad remunerada. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El aguinaldo del INAPAM aplica para todas las personas inscritas en el programa y vinculadas a una actividad remunerada. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Si formas parte del programa de vinculación productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrás recibir aguinaldo este fin de año, al igual que cualquier trabajador con empleo formal.

Este programa permite que adultos de 60 años o más se integren al sector laboral mediante convenios entre empresas y el instituto, garantizando un sueldo base y prestaciones de ley.

¿Cuánto aguinaldo les corresponde?

El pago será equivalente a un mínimo de 15 días de salario, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Este derecho aplica para todas las personas inscritas en el programa y vinculadas a una actividad remunerada.

Requisitos para recibir el aguinaldo del INAPAM

Para participar en la vinculación productiva y acceder al aguinaldo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener 60 años cumplidos o más
  • Contar con tarjeta INAPAM vigente (original)
  • Presentar identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE)
  • Proporcionar la CURP

Lee también: INAPAM: 4 requisitos que debes cumplir para recibir el aguinaldo, según la LFT

  • Entregar comprobante de domicilio reciente
  • Presentar dos fotografías tamaño infantil

¿Cómo inscribirse al programa?

El proceso consta de cuatro pasos:

  • Llenar la solicitud de inclusión social
  • Realizar una entrevista con el promotor del programa
  • Elegir una oferta de actividad productiva o voluntaria
  • Gestionar las entrevistas con las empresas participantes
  • Al ser aceptados, los adultos mayores reciben salario, prestaciones y acceso a aguinaldo.

¿Dónde están los módulos del INAPAM?

Las ubicaciones y detalles del programa pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de México:
“Vinculación productiva para personas adultas mayores (gob.mx)”

Te puede interesar: Pensión IMSS: ¿Cuáles son los pagos pendientes en 2025?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones