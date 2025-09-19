Pensión IMSS: ¿Cuáles son los pagos pendientes en 2025?

Los pagos de la Pensión IMSS son de los más esperados del año. Para lo que resta de 2025, quedan tres pagos pendientes; en esta nota te compartimos cuáles son.El aguinaldo para los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los beneficios más esperados, ya que representa un ingreso adicional clave para miles de adultos mayores.En 2025, este pago se realizará el lunes 3 de noviembre, coincidiendo con el depósito correspondiente a dicho mes. De esta manera, los pensionados recibirán ambos ingresos en una sola exhibición.El IMSS aclara que no todos los pensionados tienen derecho al aguinaldo.De acuerdo con el calendario del IMSS, las próximas fechas de depósito son:El IMSS advirtió que, si la cuenta bancaria presenta inconvenientes o no está activa, el depósito puede suspenderse. En tal caso, el beneficiario debe acudir a su banco o a la ventanilla del IMSS para resolver el problema y reactivar el pago.En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el esquema es distinto:Este adelanto busca que los beneficiarios cuenten con recursos para el Buen Fin y las festividades decembrinas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *AS