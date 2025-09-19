Pensión IMSS: ¿Cuáles son los pagos pendientes en 2025?

Los pagos de la Pensión IMSS son de los más esperados del año. Para lo que resta de 2025, quedan tres pagos pendientes; en esta nota te compartimos cuáles son.

El aguinaldo para los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los beneficios más esperados, ya que representa un ingreso adicional clave para miles de adultos mayores.

En 2025, este pago se realizará el lunes 3 de noviembre, coincidiendo con el depósito correspondiente a dicho mes. De esta manera, los pensionados recibirán ambos ingresos en una sola exhibición.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de la Pensión del IMSS?

El IMSS aclara que no todos los pensionados tienen derecho al aguinaldo.

Quienes se pensionaron bajo la Ley de 1973 sí reciben esta prestación.

Quienes lo hicieron con la Ley de 1997 no son beneficiarios, ya que sus pensiones se gestionan mediante cuentas individuales en las Afore.

Fechas pendientes de pago en 2025 de la Pensión IMSS

De acuerdo con el calendario del IMSS, las próximas fechas de depósito son:

Octubre: miércoles 1

Noviembre: lunes 3 (incluye aguinaldo)

Diciembre: lunes 1

¿Qué pasa si hay problemas con la cuenta bancaria de la Pensión IMSS?

El IMSS advirtió que, si la cuenta bancaria presenta inconvenientes o no está activa, el depósito puede suspenderse. En tal caso, el beneficiario debe acudir a su banco o a la ventanilla del IMSS para resolver el problema y reactivar el pago.

Aguinaldo para pensionados del ISSSTE

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el esquema es distinto:

La primera parte del aguinaldo se deposita durante la primera quincena de noviembre.

La segunda parte se paga junto con la pensión del 2 de enero de 2026.

Este adelanto busca que los beneficiarios cuenten con recursos para el Buen Fin y las festividades decembrinas.

Te puede interesar: Sheinbaum participó así en el Simulacro Nacional 2025 | IMÁGENES

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS