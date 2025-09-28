Pensión Bienestar: ¿Cuándo será el último pago del 2025?

El periodo de pagos de las pensiones del Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre llegó a su fin, lo que indica que, este 2025, solo queda un depósito por realizarse.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, la dispersión de recursos económicos en las cuentas de los beneficiarios de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realiza cada dos meses. Lo mismo aplica para la entrega de pagos de otros programas sociales, como la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el programa para hijos de Madres Trabajadoras.

Esto indica que, cada año, hay seis pagos de las pensiones del Bienestar. Aquí te decimos en qué mes llegará el último del 2025.

¿Cuándo será el último pago de la Pensión Bienestar del 2025?

El próximo pago de la Pensión Bienestar, y el último del 2025, se realizará en el mes de noviembre, y corresponderá al sexto bimestre del año.

Para conocer las fechas específicas de pagos por letra, es necesario estar al pendiente de las redes oficiales de los Programas del Bienestar, además de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Después de este periodo, se tiene previsto que en enero se realice el primer pago del 2026.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2025?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Cabe señalar que, para el próximo año, es posible que los montos de estos programas sociales aumenten conforme a la inflación proyectada. En 2025, el pago del apoyo a adultos mayores subió de 6 mil a 6 mil 200 pesos.

