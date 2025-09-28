Inapam: ¿Qué otros beneficios ofrece la credencial, además de los descuentos?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es uno de los apoyos más destacados para este sector de la población en México, pues es conocida por ser una herramienta para que los beneficiarios obtengan descuentos en diversos comercios.

La tarjeta puede ser tramitada por adultos desde los 60 años de edad y, aunque es popular por la razón antes mencionada, la realidad es que también ofrece otros apoyos.

¿Qué apoyos da la credencial Inapam?

Además de descuentos en productos y servicios, el Inapam cuenta con programas que fortalecen la vida social, cultural y laboral de los adultos mayores . Algunos de los más destacados son:

Residencias de día y albergues permanentes: espacios donde se brindan cuidados médicos y actividades recreativas.

Centros culturales: instalaciones para promover la convivencia, el deporte y la cultura.

Asesoría jurídica gratuita: orientación en temas como herencias, testamentos o trámites legales.

Vinculación productiva: integración al mercado laboral con derechos garantizados en la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial Inapam?

Para solicitar la credencial Inapam es necesario tener 60 años cumplidos y reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto:

1. Acta de nacimiento legible.

2. Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

3. CURP actualizado.

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

5. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos:

1. CURP actualizado.

2. Número telefónico.

