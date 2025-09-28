Debes saber que hay otra tarifa que comenzará a aplicar desde el próximo 30 de septiembre de 2025 y que forma parte de los nuevos requisitos para extranjeros que deseen visitar suelo estadounidense.

El J.S. Customs and Border Protection (CBP), del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicó un aviso oficial sobre el incremento del costo del Formulario I-94, independiente a la visa americana.

Este formulario se emite a quienes entran legalmente a Estados Unidos por los cruces fronterizos terrestres, como registro de llegada/salida.

Los extranjeros pueden solicitarlo hasta con 7 días de anticipación de manera electrónica.

Actualmente, su costo es de 6 dólares o $110.56 pesos, pero a partir del 30 de septiembre de 2025 aumentará a 30 dólares o $552.81 pesos.

Te puede interesar: Beca Benito Juárez: En esta fecha inician los registros para bachillerato

También es importante mencionar que la CBP no cobrará esta tarifa a los extranjeros que lleguen a un puerto de entrada aéreo o marítimo, pues no están obligados a presentar la solicitud del Formulario I-94.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV