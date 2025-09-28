Liverpool ofrece descuentos en los restaurantes dentro de sus tiendas departamentales a los clientes que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), uno de los apoyos destinados a este sector de la población más destacados en México.

Los restaurantes de Liverpool forman parte del Directorio de Beneficios del Inapam 2025, un catálogo en línea donde se muestran todos los descuentos a los que se puede acceder con la tarjeta. Esta lista se divide en categorías como alimentación, asesoría y servicios digitales, salud, transporte, predial y agua, entre otras.

Sin embargo, el directorio se actualiza periódicamente, lo que indica que hay un tiempo límite para aprovechar el descuento en Liverpool, hasta que se renueve el convenio.

¿Cuál es la fecha límite para aprovechar descuento en Liverpool?

Liverpool ofrece un descuento del 10% en sus restaurantes a los adultos mayores que presenten su credencial Inapam al momento de pagar la cuenta.

Cabe señalar que este beneficio es únicamente para el consumo individual del titular de la tarjeta.

La lista de beneficios que otorga la credencial Inapam a los adultos mayores cambia cada año, por ello, la fecha límite para aprovechar este descuento es el 31 de diciembre de 2025.

Luego de esta fecha, una nueva lista de convenios será publicada, y habrá que corroborar que este beneficio siga vigente.

Cabe señalar que el descuento a adultos mayores en los restaurantes de Liverpool no es acumulable con otras promociones, y las condiciones específicas pueden variar según el establecimiento, por lo que es recomendable preguntar por ellas antes de la compra.

MB

