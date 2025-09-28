A partir del próximo 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Con esta medida se busca fortalecer la seguridad en las operaciones y prevenir fraudes.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente debe establecer para sus transferencias electrónicas.

Este límite puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable. Por ejemplo, si un usuario establece un límite de 10 mil pesos, podrá realizar transferencias por esa cantidad cada día.

Si no se define un límite antes del 30 de septiembre de 2025, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026, esto de acuerdo con el sitio de Nu.

Paso a paso para establecer tu límite de transferencias electrónicas:

Abre la aplicación móvil de tu banco.

Accede al menú de configuración o ajustes.

Busca la sección de "Límites de operaciones" o "Límites de transferencias".

Establece el monto máximo que deseas permitir por operación.

Confirma la configuración con el método de autenticación que tu banco requiera.

Es importante realizar esta configuración antes del 30 de septiembre de 2025 para evitar que tu banco asigne automáticamente un límite predeterminado.

Configura tu MTU lo antes posible para evitar inconvenientes.

Asegúrate de que el límite establecido se ajuste a tus necesidades financieras.

Mantente informado sobre las políticas de tu banco respecto al MTU.

En caso de dudas, contacta a tu institución financiera para recibir asistencia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV