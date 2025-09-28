A partir del próximo 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU).Con esta medida se busca fortalecer la seguridad en las operaciones y prevenir fraudes.El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente debe establecer para sus transferencias electrónicas.Este límite puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable. Por ejemplo, si un usuario establece un límite de 10 mil pesos, podrá realizar transferencias por esa cantidad cada día.Si no se define un límite antes del 30 de septiembre de 2025, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026, esto de acuerdo con el sitio de Nu. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV