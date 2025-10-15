Esta mañana, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , publicó desde sus redes sociales que se logró la detención de Nazario "N" , supuesto operador delictivo en dos entidades de la República Mexicana.

La publicación de Harfuch declara que la detención se logró gracias al trabajo coordinado entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un operativo realizado en Guadalajara, Jalisco, se aprehendieron a 3 personas, entre ellas Nazario "N", supuesto operador de un grupo delictivo, quien se presume responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.

Después de esta detención se aseguraron:

Armas de fuego

Droga

Vehículos

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha emitido ningún comunicado al respeto y la SSPC no ha emitido ningún boletín en su página oficial.

