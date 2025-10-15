Rentar casa: surrealismo tapatío

La búsqueda de casa para rentar en Guadalajara se convirtió en una experiencia surreal.

Basta visitar los grupos de Facebook, en donde abundan estas ofertas, para darse cuenta de los altos precios y del abuso de ciertos conceptos.

Uno de ellos es el término “loft”. Se trata de un espacio amplio sin segmentaciones, luminoso por definición. Deriva de los lofts habilitados como vivienda en edificios fabriles de mediados del siglo pasado en Nueva York.

Hoy en Guadalajara a cualquier cuartucho con oxígeno limitado y sistema de iluminación presidiaria le llaman “loft”.

En algunos, el escusado prácticamente sirve como desayunador para optimizar el espacio.

Los renteros no tardan en rebautizar sus “lofts” -que emulan la distribución de un centro de detención- bajo un concepto de jail-boutique: Almoloya King, El Chapo Suite, Puente Grande Deluxe.

Van algunos ejemplos de los espacios, precios y requisitos.

Renta de loft en Jardines del Valle, Zapopan. Sólo profesionistas o estudiantes. 7 mil pesos mensuales. No es necesario aval. Requisitos: comprobante de ingresos, carta laboral, mes de renta y depósito por adelantado. Dos cláusulas: No mascotas y No homme office.

Consulta de un internauta en los comentarios: “Si de repente me sale una junta vía Zoom, ¿puedo tomarla?”

Loft a dos cuadras del Parque Morelos. Incluye todos los servicios. No se requiere aval, pero sí pago de mil pesos por investigación; 3 mil 500 del contrato de justicia alternativa; mes de renta y mes de depósito. No se pide apartado. Seis mil 200 al mes.

Estuve tentado a publicar este comentario: ¿Si el casero acude a recolectar la renta hay que pagarle viáticos y traslado?

Estudio habitacional. Paréntesis: no es un loft, no es un cuarto, no es un departamento. Es un “estudio habitacional”. El término permite jugar con todas las posibilidades. Ubicación por Plaza Galerías. Por las dimensiones del cuarto, prácticamente puedes estar recostado, estirar la mano y abrir el refri; alargar el pie y prender la tele. Tu cama puede ser la silla del comedor y viceversa sin moverlas un centímetro. Pulgarcito tendría una vida dichosa en ese espacio, no un ser humano. 9 mil 500 al mes.

La necesidad de vivienda accesible y digna ha creado un mercado desesperado que los renteros aprovechan con cláusulas y espacios inhumanos.

En tres años, las rentas en el Área Metropolitana de Guadalajara subieron más del 100%, según demostró un análisis del académico Carlos Ruiz Chávez basado en datos del IIEG.

En 2021, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara había departamentos en renta en 5 mil pesos mensuales; en 2024, el más barato estaba en 11 mil pesos.

En el Congreso de Jalisco hay una iniciativa para topar el aumento de rentas para que no superen la inflación anual proyectada por el Banco de México. No hay fecha para su aprobación.

El “loft tapatío” es una distorsión surreal y especulativa del mercado que sólo el Estado puede -y debe- regular.