En ESTA fecha arrancará el registro de Mi Beca para Empezar: requisitos y cómo solicitarla

Mi Beca para Empezar, el programa social del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar y primaria, abrirá registro de nuevos beneficiarios en el mes de septiembre, de acuerdo con lo anunciado por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

Este programa busca impulsar la permanencia escolar en planteles públicos de la capital del país.

Fechas de registro de Mi Beca para Empezar

Este pasado 25 de agosto, el Fibien informó que la convocatoria para nuevos registros abrirá el lunes 1 de septiembre y permanecerá disponible hasta el martes 30 de septiembre.

Los beneficiarios que completen su registro en tiempo y forma comenzarán a recibir el depósito en octubre de 2025.

‘¿Cómo registrarse a Mi Beca para Empezar?

El registro se realizará en línea y consta de tres pasos principales:

1. Crear una cuenta en. Llave CDMX. (llave.cdmx.gob.mx) con los datos del padre, madre o tutor.

2. Ingresar a la plataforma registro mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx para iniciar el trámite.

3. Registrar al estudiante con la documentación solicitada: CURP del beneficiario, comprobante de domicilio vigente y una identificación oficial del padre, madre o tutor.

Con estos requisitos, las y los solicitantes quedarán inscritos en el programa y, de ser aceptados, recibirán el depósito correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

El beneficio está dirigido principalmente a niñas y niños que ingresan por primera vez al sistema educativo, especialmente en el nivel preescolar. También pueden registrarse estudiantes que se incorporen a planteles públicos de primaria en la Ciudad de México.

El programa tiene como propósito garantizar que los alumnos cuenten con recursos básicos para iniciar y continuar sus estudios, reforzando la cobertura educativa y evitando que factores económicos sean un obstáculo en su formación.

Mi Beca para Empezar 2025 no solo representa un apoyo económico para las familias, sino también una herramienta que fortalece la educación pública en la capital.

