Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizara el último pago de las becas Benito Juárez y Rita Cetina en junio del año en curso, muchos estudiantes beneficiarios se preguntan si en septiembre volverán a recibir el apoyo económico, justo cuando arranca el nuevo ciclo escolar.

Durante los meses de julio y agosto, el calendario de pagos se mantuvo en pausa debido a las vacaciones de verano. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) ya trabaja en la logística del próximo depósito, que cubrirá el bimestre septiembre-octubre y corresponderá al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuánto la Beca Benito Juárez?

La Beca “Benito Juárez” es uno de los principales apoyos económicos impulsados por el actual sexenio del Gobierno de México. El programa se encuentra dirigido a alumnado de preparatoria inscrito en escuelas públicas, y consta de mil 900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Fecha estimada del próximo depósito

Según información oficial, el siguiente pago para la beca Benito Juárez se realizará en octubre de 2025. Esta fecha coincide con el regreso a clases de millones de estudiantes en todo el país. Se espera que en las próximas semanas la CNBB dé a conocer más detalles sobre nuevos registros y actualizaciones en los procesos de solicitud.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

