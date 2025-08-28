El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, los cuales permiten otorgar un panorama de las horas que las y los mexicanos emplean. La encuesta cuantifica todas las formas de trabajo, así como el tiempo invertido en actividades personales, de estudio, convivencia social, entre otras, de toda la población de 12 años y más en México.Los datos fueron recabados del 7 de octubre al 29 de noviembre de 2024 a un total de 32 mil 48 viviendas a nivel nacional. En promedio en México una persona trabaja 59.6 horas semanales tomando en cuenta como trabajo tres tipos distintos de actividades:Sin embargo, cada entidad federativa muestra un promedio total de trabajo distinto.De acuerdo con la ENUT 2024, Chihuahua es el estado en el que menos horas a la semana se emplean para actividades productivas con un total de 54.4 en promedio. Cerca de esta entidad se encuentran Sinaloa con 55.7 y Baja California con 56.6 horas.Del otro lado del extremo, los tres estados con un promedio más alto de horas semanales trabajadas son:Cabe destacar que, de manera general, trabajar menos horas implica una mejoría en el estado de salud de las personas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB