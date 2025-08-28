Jueves, 28 de Agosto 2025

Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 28 de agosto en Banco Azteca

Por: Anel Solis

El peso mexicano inicio con una tendencia a la depreciación, las primeras horas de este 28 de agosto.

En este inicio de jornada, de este jueves 28 de agosto el tipo de cambio se cotizóen 18.63 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una apreciación del 0.17%  de la divisa mexicana.

 ¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 28 de agosto en Banco Azteca?

Este 28 de agosto, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.85 pesos a la compra y 19.19 pesos a la venta. 

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 28 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.6843 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para las primeras horas de este jueves 28 de agosto.

Tipo de cambio del dólar a peso jueves 28 de agosto de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.80  19.30
Banco Azteca  17.80  19.09
BBVA Bancomer 17.82  18.95
Banorte 17.40 19.00
Citibanamex 18.13 19.16
Scotiabank   16.60 19.70

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 28 de agosto no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o BBVA, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). 

