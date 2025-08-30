Con el objetivo de fortalecer la economía local y respaldar a los emprendedores, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Servicio Nacional de Empleo Jalisco (SNEJ), impulsó el programa “Crece tu Negocio al Estilo Jalisco”, con el que se benefició a más de 300 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con datos oficiales, la iniciativa permitió la creación de 600 empleos formales y representó una inyección de recursos directos a negocios locales, lo que se tradujo en un impacto inmediato en la economía de comunidades del interior del Estado.

Ricardo Barbosa Ascencio, secretario del Trabajo, señaló que una de las prioridades del Gobierno es disminuir los niveles de informalidad, por lo que este programa se diseñó con un enfoque de doble vía.

“Trabajamos en dos frentes: apoyar a las MiPyMEs para que transiten a la formalidad, y reconocer a las empresas formales que generaron empleos en el último año, otorgándoles un incentivo económico”, explicó el funcionario al encabezar la entrega de constancias a los beneficiarios.

Los apoyos llegaron a negocios de municipios como Autlán, Ocotlán, Cihuatlán, La Huerta, San Julián, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Según el balance de la STyPS, los incentivos no solo ayudaron a consolidar empleos existentes, sino que generaron nuevas oportunidades laborales en giros muy diversos, desde salones de belleza hasta talleres mecánicos.

El director general del SNEJ, Rodrigo Gabriel Arias Salles, destacó que la convocatoria superó las expectativas iniciales, pues se recibieron más de mil solicitudes y finalmente se logró respaldar a 300 negocios. “Esto refleja la diversidad y el dinamismo del emprendimiento jalisciense. La mayoría de los apoyos fueron para negocios informales que ahora tienen la posibilidad de incorporarse al marco legal y fiscal”, señaló.

El programa contó con un presupuesto de 4.9 millones de pesos, cifra que representó un incremento superior al 80 por ciento respecto al monto original previsto. Los recursos fueron entregados de manera diferenciada: entre 5 mil y 20 mil pesos a negocios formales, y entre 5 mil y 30 mil pesos a negocios informales, con el compromiso de registrarse en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además del apoyo económico, “Crece tu Negocio al Estilo Jalisco” incluyó capacitación y asesoría técnica para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, con el fin de que puedan crecer de manera sostenible y generar más empleos formales en el futuro.

El Gobierno estatal subrayó que las MiPyMEs representan la columna vertebral de la economía jalisciense y son un sector clave para la recuperación económica tras los años recientes de incertidumbre. Por ello, aseguró que continuará destinando recursos a programas que impulsen la formalización, la innovación y la consolidación de negocios locales.

Con este programa, Jalisco refuerza su apuesta por el emprendimiento y demuestra que apoyar a las pequeñas y medianas empresas significa, al mismo tiempo, generar empleo y bienestar para las familias en las regiones del Estado.

Programa “Crece tu Negocio al Estilo Jalisco”

Beneficiarios: 300 MiPyMEs en municipios como Autlán, Ocotlán, Cihuatlán, La Huerta, San Julián, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

300 MiPyMEs en municipios como Autlán, Ocotlán, Cihuatlán, La Huerta, San Julián, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Empleos generados: 600 plazas formales.

600 plazas formales. Presupuesto: 4.9 millones de pesos, 80% más que el recurso inicial proyectado.

4.9 millones de pesos, 80% más que el recurso inicial proyectado. Apoyos económicos: negocios formales 5 mil-20 mil pesos; negocios informales 5 mil-30 mil pesos, con compromiso de registrarse en el SAT.

negocios formales 5 mil-20 mil pesos; negocios informales 5 mil-30 mil pesos, con compromiso de registrarse en el SAT. Solicitudes recibidas: más de 1,000.

