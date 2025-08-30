Para apoyar a la economía familiar y garantizar que las niñas y niños continúen con sus estudios, el Gobierno de Jalisco, en coordinación con los Ayuntamientos de San Ignacio Cerro Gordo, Acatic, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón, entregó más de 10 mil paquetes escolares del programa ¡Listo Jalisco!

Cada paquete incluyó mochila con útiles, uniforme deportivo y tenis, ofreciendo un respaldo directo en el gasto de los hogares y un incentivo para que los estudiantes permanezcan en la escuela. La inversión conjunta entre el Estado y los Municipios ascendió a cerca de 17 millones de pesos.

Priscilla Franco Barba, Secretaria del Sistema de Asistencia Social (SSAS), resaltó que este esfuerzo consolidó a ¡Listo Jalisco! como una de las estrategias educativas más importantes del Gobierno Estatal, alcanzando a más de un millón 300 mil niñas y niños en toda la entidad.

“Necesitamos estudiantes activos física y mentalmente. Por eso, este programa no solo entrega útiles y uniformes, también promueve el deporte y la activación física como parte fundamental de la salud”, afirmó Franco Barba.

En esta ocasión, se benefició a 4 mil 230 alumnos en San Ignacio Cerro Gordo, 4 mil 691 en Acatic, mil 258 en Valle de Guadalupe y 731 en Cañadas de Obregón.

Álvaro Ibarra Padilla, Presidente Municipal de Valle de Guadalupe, agradeció el respaldo estatal y subrayó que este tipo de programas fortalece el derecho a la educación.

“Este apoyo es fundamental para que nuestros estudiantes cuenten con las herramientas necesarias y para que las familias reduzcan gastos. La educación es la clave para el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló.

Durante los eventos también participó Estefanía Padilla Martínez, Coordinadora del programa Jalisco con Estrella, quien anunció que iniciarán proyectos de rehabilitación de planteles educativos en los cuatro municipios.

Las intervenciones proyectadas incluyen renovación de lonarias, patios, accesibilidad universal, exteriores y pintura, entre otras mejoras pensadas para niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, estuvieron presentes Teresa Romo González, Presidenta Municipal de San Ignacio Cerro Gordo; Sandra Castañeda Alatorre, Presidenta Municipal de Acatic; y José Rodrigo Álvarez Padilla, Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, quienes coincidieron en que la educación es la mejor inversión para el futuro de Jalisco.

Destacó que en comunidades indígenas el programa adapta los apoyos, otorgando huaraches, telas para confeccionar uniformes y mochilas con útiles, asegurando que cada beneficio responda a las tradiciones y necesidades de las familias.

Con estas acciones, ¡Listo Jalisco! reafirma su compromiso por garantizar acceso a la educación, apoyar la economía familiar y promover la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la región Altos Sur, contribuyendo al desarrollo social y educativo del estado.

CT