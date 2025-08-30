Los Charros de Jalisco volvieron a mostrar que en el beisbol nada está escrito hasta el último lanzamiento. Con una voltereta de alarido en la novena entrada, los tapatíos vencieron 5-4 a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución de Torreón, para llevarse la serie 4-3 y asegurar su boleto a la Final de Campeonato de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol.

La historia del juego parecía escrita a favor de los laguneros. Con ventaja mínima y la presión sobre los tapatíos, la afición local ya soñaba con la victoria, pero apareció la figura de Willie Calhoun. Con un swing demoledor en la parte alta del noveno inning, conectó un cuadrangular que silenció el estadio. El batazo, profundo y con sabor a victoria, se llevó por delante a Mateo Gil, “el hijo del apá”, para darle la vuelta a la pizarra y poner el definitivo 5-4 que marcó la diferencia en la serie.

El relevo de los Charros había sufrido altibajos durante el juego. Stephen Gonsalves y Rafael Córdoba complicaron la situación con salidas erráticas, encendiendo las alarmas en la caseta jalisciense. Pero la calma llegó con Sasagi Sánchez, quien se creció en el momento clave: lanzó una entrada y un tercio con autoridad, permitiendo solo un imparable y apagando las amenazas locales. Finalmente, Trevor Clifton se encargó de cerrar la puerta en el noveno episodio, acreditándose el salvamento y consumando la heroica remontada.

El público lagunero, que había vivido con intensidad cada jugada, terminó en silencio ante la celebración jalisciense. Los Charros, campeones del invierno, se mantienen firmes en su ambición de coronarse también en el verano, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la temporada.

Ahora, el destino los vuelve a cruzar con los Sultanes de Monterrey en la Final de la Zona Norte. Ya se enfrentaron en esta postemporada, con triunfo para los tapatíos en siete juegos. Sin embargo, los regios, que avanzaron como “mejor perdedor”, supieron rehacerse y hoy se presentan como un rival de cuidado en la antesala de la Serie del Rey.

CT