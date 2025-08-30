El método del "sobre" para ayudar a tus finanzas

En México se registra un alto número de personas con estrés financiero, siendo sus principales causas el mercado laboral, las responsabilidades personales y la maternidad.

Según especialistas de la gestora de inversión Vanguard Latam, las deudas derivadas de las tarjetas de crédito son las que más afectan el estrés al tener la tasa de interés más alta .

Durante un webinar, Guillermo Vilchis, quien funge como ejecutivo de ventas institucional de la firma, mencionó que las mujeres son las que más sufren estrés financiero , según estudios elaborados en Estados Unidos.

¿Qué hacer para bajar el estrés financiero?

Para mitigar o reducir el estrés financiero y tener una situación mucho más sana consideró seguir dos pasos:

Planear : hacer un presupuesto, es el punto de partida para alcanzar el bienestar financiero, ya que con ello se toma el control de las finanzas. Ahorrar : prepararse para lo inesperado ante cualquier emergencia que pudiera presentarse. Avanzar hacia una meta.

Indicó que ayuda el hecho de elaborar un presupuesto personalizado, revisar las deudas y priorizar los pagos.

Pero eso sí, nunca dejar de pagar lo mínimo indispensable.

Método del sobre, ¿es bueno para combatir el estrés financiero?

Recomendó aplicar el método del "sobre" al dividir el salario de acuerdo en categorías de gasto: renta, ahorro, entretenimiento, deuda . "Así no hay fugas", aseguró.

Otra sugerencia es destinar 50% del salario a gastos de vivienda y servicios, 30% a entretenimiento y viajes y 20% para pagar deudas y al ahorro .

Eso dependerá del estilo de vida de cada persona, pero eso ayudará a tener el control y reducir la ansiedad y angustia por la situación financiera.

Por su parte, el gerente de Desarrollo de Negocios de Vanguard Latam, Julio González, resaltó la importancia de contar con una reserva de contingencia en caso de pérdida de empleo o para cualquier otra eventualidad como la ponchadura de una llanta.

Puede ser de al menos el equivalente a medio mes de los gastos, pero por lo general de tres a seis meses.

De igual manera, invertir en cuentas de cheques o de ahorro para tener un acceso rápido a esos recursos.

Contar con un seguro, ya sea de vida, salud, casa para protegerse de riesgos importantes; puede ser una póliza individual, pero con conexión o cobertura suficiente, y flexibilidad para casos extremos.

¿Qué sigue tras superar el estrés?

Luego de que se logra controlar los gastos, Julio González dijo que ahora hay que avanzar hacia objetivos para aumentar los ahorros de una forma disciplinada.

Comenzar a invertir antes y de manera constante, significa aprovechar más la capitalización, ponderó.

Así se podrá tener posibilidades de hacer donaciones a personas físicas y organizaciones.

Son pequeños pasos que pueden representar un mundo de diferencia, manifestó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA