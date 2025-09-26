Este viernes 26 de septiembre, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación.

El precio del dólar hoy viernes 26 de septiembre de 2025 en México es de 18.4146 pesos por billete verde en promedio, lo que representa una apreciación de 0.33% del peso mexicano.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 26 de septiembre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.4457 pesos por dólar para este 26 de septiembre.

Otras divisas

La mañana de este 26 de septiembre, 15 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg registran avances frente al dólar. El peso mexicano se posiciona en tercer lugar, encabezado por el real brasileño (0.44%) y la corona noruega (0.32%).

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 26 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.20 18.94 BBVA Bancomer 17.62 18.75 Banorte 17.25 18.85 Citibanamex 17.93 18.95 Scotiabank 16.30 19.20

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

