Liverpool: ¿Cuándo es el último día de la venta de Media Temporada?

La Venta de Media Temporada de Liverpool es una de las promociones más esperadas del año, ya que permite a los clientes acceder a rebajas significativas en moda, calzado y accesorios justo antes de cerrar la temporada intermedia. Esta campaña es reconocida por ser un momento estratégico para renovar el guardarropa con precios más accesibles, tanto en tiendas físicas como en su canal digital.

En 2025, la departamental anunció que la campaña estará disponible del 12 al 28 de septiembre, con descuentos de hasta un 40 % en artículos seleccionados. Esto significa que el domingo 28 de septiembre será el último día para aprovechar estas promociones exclusivas.

La Venta de Media Temporada marca el cierre de las ofertas veraniegas, ofreciendo una amplia gama de opciones en moda para mujer, hombre y niños, así como accesorios y calzado.

Durante este periodo, Liverpool invita a sus clientes a aprovechar “los últimos días” de la promoción con mensajes que destacan las rebajas en sus diferentes plataformas.

Al finalizar, la cadena dará paso a su siguiente gran evento: la tercera Venta Nocturna del año, programada para el primer fin de semana de octubre. Con ello, se mantiene la continuidad de promociones que ayudan a impulsar las compras de temporada y preparan el camino hacia las campañas más fuertes del cierre de año.

