El triunfo 3-2 del Atlas sobre Necaxa en el Estadio Jalisco no solo significó cortar una racha negativa para los rojinegros, también abrió espacio a un análisis profundo de Diego Martín Cocca. En conferencia de prensa, el técnico argentino habló con franqueza sobre el presente del equipo, destacando avances colectivos, el papel de los juveniles y, sobre todo, la preocupación por las lesiones que están condicionando el rendimiento.Cocca no ocultó la relevancia de sumar tres puntos tras semanas de frustración. “Hoy ganamos, que ya es parar una caída libre muy importante. Les dije a los muchachos que festejen, que disfruten, que se acostumbren a esto, que lo más lindo que hay es ganar”, señaló. Para el estratega, el resultado representa un premio al esfuerzo de un plantel que, según él, está “construyendo un equipo” con miras a competir de mejor forma.En el análisis deportivo, el entrenador resaltó que Atlas ha mejorado en la posesión y en la capacidad de manejar los tiempos, aunque reconoció que persisten errores defensivos, sobre todo en jugadas a balón parado. “Estamos trabajando en todos los aspectos. Ya no nos hacen tantos goles de transición, pero siguen siendo evitables. Si corregimos eso, podemos crecer mucho más”, apuntó.Un tema que marcó la charla fueron los lesionados. Cocca explicó que la acumulación de partidos y la falta de descanso han pasado factura. “Es complicado, eso habla del esfuerzo que está haciendo el equipo. Necaxa tenía un día más de descanso, nosotros solo dos y con viaje. Los últimos dos días no entrenamos en cancha, solo descansamos. Hay que manejar cargas y esperemos no pasarnos”, comentó.En ese sentido, reveló que Víctor Ríos, uno de los juveniles que han tomado protagonismo, salió con molestias. “Pidió el cambio, veremos en la semana. Hoy no podemos saber bien qué tiene, ojalá no sea nada”, explicó. El técnico insistió en que los jóvenes están respondiendo con personalidad, aunque recalcó que deben ir poco a poco para no acelerar procesos.Así, para Cocca, la victoria fue un respiro, pero el camino sigue siendo de construcción y aprendizaje. “Estamos en el proceso de encontrar solidez y confianza. Cada partido será una final”, concluyó.SV