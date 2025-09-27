Fernando Gago volvió a escena tras la derrota de Necaxa 3-2 frente al Atlas en el Estadio Jalisco, la sexta caída de los Rayos en el Apertura 2025. Y aunque su equipo se hunde en la tabla y exhibe cada semana más carencias, el técnico argentino se mostró tranquilo, asegurando que cuenta con el respaldo total de la directiva y que el “proyecto” sigue firme.

“Tenemos el apoyo del presidente y del director deportivo, trabajamos para un proyecto. Está claro que los resultados son muy malos, pero debemos seguir para intentar clasificar”, declaró con la seriedad de quien parece vivir una realidad paralela.

El problema es que los números son tan contundentes como incómodos: Necaxa ha perdido seis de 11 partidos y el futbol que ofrece dista mucho de ser competitivo. Pero Gago insiste en que el barco no se hunde, que solo hace agua por todos lados.

Resulta inevitable recordar su paso por Chivas, donde también presumía un plan de trabajo que nunca cuajó. Al final, salió por la puerta trasera de Verde Valle sin pena ni gloria, para luego firmar con Boca Juniors, su “verdadero proyecto”. Ahora, con Necaxa, el discurso se repite palabra por palabra, aunque la realidad lo desmienta jornada a jornada.

SV