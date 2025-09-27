El Monto Transaccional de Usuario (MTU) es una medida de seguridad que comenzará a operar en la aplicación de BBVA y otros bancos de México a partir de este 1 de octubre. Aunque muchas personas aún no saben qué es ni cómo activarlo, será una función clave para proteger tu cuenta.

Por ello, a continuación te explicaremos qué es el MTU y cómo habilitarlo para evitar problemas con tu cuenta bancaria.

El MTU es una estrategia impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que busca prevenir fraudes y reforzar las barreras de seguridad en las operaciones digitales.

De esta forma, los bancos limitarán la cantidad de dinero que sus usuarios pueden utilizar en cada transferencia.

El límite máximo de dinero para operaciones digitales podrá ser personalizado por cada usuario, de modo que se ajuste a sus necesidades.

Sin embargo, si no se establece un monto, el banco determinará la cantidad con un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026.

El proceso para configurar tu monto es sencillo y rápido; solo debes definir una cantidad acorde a tus gastos y seguir estos pasos:

Inicia sesión en la app de BBVA con tu usuario y contraseña. Ve al menú ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona la opción “Configuración”. Entra al apartado “Límite de operaciones”. Verás tres campos editables para establecer montos por operación, día o mes. Después de ingresar las cantidades deseadas, presiona “Guardar”. Al finalizar, aparecerá el mensaje “Límite establecido con éxito”.

Aunque el límite puede modificarse en cualquier momento, podría generar inconvenientes; por ello, se recomienda ajustarlo a tus necesidades personales para evitar retrasos en los pagos.

