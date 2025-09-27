Después de que Chivas consiguiera su segunda victoria consecutiva a costa de un Puebla que no representó un gran desafío, Gabriel Milito señaló que sus dirigidos sufrieron un desgaste importante por las condiciones en las que se encontraba la cancha del estadio Cuauhtémoc. E incluso, señaló que Bryan González terminó lesionado por haberse doblado el tobillo por el mal estado del campo.

“Los jugadores terminaron sumamente cansados, hoy se termina una seguidilla de cinco partidos muy intensos. A eso hay que agregarle el estado de campo del juego, un campo muy pesado. Por supuesto que el esfuerzo aumenta y la sobrecarga en los jugadores aparece por eso tuvimos que hacer cambios, a excepción de la del ‘Cotorro’ que salió por lesión por el estado del campo, se dobló el tobillo.”

“El reto era que necesitábamos refrescar el equipo porque todo lo que tenían que hacer, lo hicieron y el esfuerzo fue muy grande en unas condiciones en las que nos tuvimos que adaptar. Nos gusta mucho tener el control del partido con la pelota, pero el día de hoy, por como estaba el campo, había que ser más directo”, señaló el entrenador.

Aunque las condiciones del campo no fueron las mejores, Milito sabía que era importante que el Guadalajara obtuviera los tres puntos, por lo que destacó la contundencia de sus dirigidos y el buen manejo rumbo al final.

“No eran las mejores condiciones, pero teníamos que resolver el partido de todas maneras. Fuimos muy contundentes, el primer tiempo fue muy bueno y en el segundo tiempo sacamos muy bien el resultado quizá nos faltó conectar algunos pases para poder hacer transiciones y tener más llegadas al arco rival. Fuimos fuertes, estuvimos sólidos, mostramos carácter y sabemos que ganar en este tramo final es indispensable”, concluyó Milito.

SV