Después de conseguir su segundo triunfo al hilo tras 11 meses, el exfutbolista de Chivas, Sergio Lugo, aseguró que el cambio en el esquema planteado por Gabriel Milito fue determinante para nulificar al Puebla este sábado en el Estadio Cuauhtémoc.

“Guadalajara hizo un primer tiempo bastante aceptable con un esquema de 4-3-3 y un 4-5-1 cuando se defendía; lo hizo bastante bien, tuvo la posesión, tuvo llegada. Ese esquema anuló al Puebla. Me parece que Gabriel Milito trató de cerrar el partido muy pronto porque todos sus cambios fueron defensivos y, al hacerlos, le cedió la posesión de la pelota. Sin embargo, creo que Guadalajara tiene que mejorar futbolísticamente”, señaló.

De igual manera, enfatizó que será clave ganar los encuentros que vienen de cara al final del campeonato, por lo que el exfutbolista ve un cambio en el equipo desde la victoria en el Clásico Nacional ante América.

“Guadalajara está obligado a ganar todos los partidos para calificar entre los ocho primeros lugares, ya que, por los rivales que tiene en puerta, cuenta con una alta posibilidad. Con esta victoria tiene mayor mérito que Guadalajara en este torneo le haya ganado el clásico contra el América; ese fue un partido que se estableció como un diferenciador”, agregó.

Al final, destacó el trabajo de Bryan González, de quien aseguró que está demostrando el nivel para llegar a la Selección Mexicana.

“Guadalajara tiene un buen plantel, tiene muy buenos jugadores. El muchacho Bryan González, el carrilero izquierdo, se me hace que es una de las mejores revelaciones que tienen, y yo no dudo que, jugando de esta manera por ese sector, terminará en la Selección Nacional, porque tiene una dinámica impresionante”, concluyó.

SV