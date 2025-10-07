Después de atravesar una complicada etapa en el presente campeonato, en la que Chivas acumuló cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, el equipo rojiblanco logró recomponer el rumbo pese a las múltiples bajas de titulares como Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado.



Ante este panorama, el director técnico Gabriel Milito se vio obligado a recurrir a jugadores suplentes, quienes respondieron con creces al reto, pasando del banquillo a convertirse en piezas clave para que el Guadalajara saliera del bache competitivo.



Santiago Sandoval se ha establecido como uno de los futbolistas que mejor aprovechó la ausencia de Roberto Alvarado. El “Negrito” se ganó la titularidad desde la fecha 9, donde fue el jugador que suplió al “Piojo” en el ataque del equipo.



El juvenil de 18 años se estableció como el gran complemento de Armando González en los últimos juegos de Chivas. Además de conseguir uno de los goles en el duelo ante Necaxa, donde el Guadalajara terminó la mala racha en el actual campeonato.

En el mediocampo, Fernando “Oso” González se erigió como una de las piezas fundamentales en la recuperación futbolística del Guadalajara. Su regreso al cuadro titular se dio en la fecha 8 ante América, y desde entonces ha sido un elemento determinante para que el equipo hilara tres triunfos consecutivos.

El experimentado contención pasó de ser uno de los jugadores con menos minutos en el torneo —tras pasar siete partidos en la banca— a consolidarse como uno de los pilares en el esquema de Milito. Su labor como mejor recuperador de balón y destructor del juego rival ha sido esencial en la nueva dinámica del equipo.

De cara a la próxima jornada, Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado estarán listos para regresar a la actividad, lo que plantea un dilema para Milito. El estratega deberá decidir si mantiene a los jugadores que han sostenido la racha positiva o si devuelve la titularidad a dos de los futbolistas más importantes del plantel rojiblanco, en el compromiso ante Mazatlán.

