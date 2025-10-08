SEP: ¿La Constancia de Situación Profesional facilita encontrar empleo?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) puso a disposición de los profesionistas mexicanos la Constancia de Situación Profesional, un documento electrónico con validez oficial que acredita la formación académica y permite registrar la Cédula Profesional ante el Registro Nacional de Profesiones (RNP).

Esto puede traducirse en una ventaja competitiva durante procesos de selección, ya que agiliza la evaluación de candidatos confiables y reduce riesgos de fraude.

Este documento, que se tramita en línea a través del portal https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/, requiere únicamente los datos personales, nombre completo y CURP del solicitante, y se puede descargar inmediatamente en formato PDF.

¿Para qué sirve la Constancia de Situación Profesional?

Según la SEP, la medida busca prevenir fraudes y falsificaciones de títulos, ofreciendo una verificación rápida de la autenticidad de títulos profesionales, certificaciones y competencias.

Con este nuevo documento, la SEP busca no solo fortalecer la seguridad en los registros académicos, sino también ofrecer a los mexicanos una herramienta que pueda facilitar su inserción y movilidad en el mercado laboral.

Constancia de Situación Profesional de la SEP y la búsqueda de empleo

Pero, ¿Cómo puede ayudar este documento a encontrar empleo? Al contar con la Constancia de Situación Profesional, los profesionistas demuestran oficialmente su estatus académico, lo que permite a los empleadores verificar con certeza la validez de su formación.

Cualquier profesionista puede solicitar la constancia, ya sea para procesos laborales, educativos o de certificación, pues confirma que los datos del título y la cédula profesional están correctamente registrados ante la SEP.

