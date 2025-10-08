SEP: ¿La Constancia de Situación Profesional facilita encontrar empleo?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) puso a disposición de los profesionistas mexicanos la Constancia de Situación Profesional, un documento electrónico con validez oficial que acredita la formación académica y permite registrar la Cédula Profesional ante el Registro Nacional de Profesiones (RNP).Esto puede traducirse en una ventaja competitiva durante procesos de selección, ya que agiliza la evaluación de candidatos confiables y reduce riesgos de fraude.Este documento, que se tramita en línea a través del portal https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/, requiere únicamente los datos personales, nombre completo y CURP del solicitante, y se puede descargar inmediatamente en formato PDF.Según la SEP, la medida busca prevenir fraudes y falsificaciones de títulos, ofreciendo una verificación rápida de la autenticidad de títulos profesionales, certificaciones y competencias.Con este nuevo documento, la SEP busca no solo fortalecer la seguridad en los registros académicos, sino también ofrecer a los mexicanos una herramienta que pueda facilitar su inserción y movilidad en el mercado laboral. Pero, ¿Cómo puede ayudar este documento a encontrar empleo? Al contar con la Constancia de Situación Profesional, los profesionistas demuestran oficialmente su estatus académico, lo que permite a los empleadores verificar con certeza la validez de su formación. Cualquier profesionista puede solicitar la constancia, ya sea para procesos laborales, educativos o de certificación, pues confirma que los datos del título y la cédula profesional están correctamente registrados ante la SEP.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS