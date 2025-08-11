Este lunes 11 de agosto, la divisa estadounidense se impone al peso mexicano y amanece con una tendencia a la depreciación.

El precio del dólar se cotizó en 18.61 pesos por unidad (Ciudad de México, 6:30) lo que representa una depreciación del 0.25% de la moneda mexicana, respecto al cierre del viernes, cuando cerró en 18.57 pesos.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 11 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.5518 pesos por dólar para este lunes 11 de agosto.

Otras divisas

Esta mañana Bloomberg dio a conocer que, 15 de las 16 monedas que monitorean, presentan una depreciación frente al dólar, el peso mexicano se encuentra en séptimo lugar.

Las pérdidas son encabezadas por la corona sueca, que retrocede 0.56%. Mientras que la corona noruega destaca por su avance de 0.32% frente a la divisa de Estados Unidos.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy lunes 11 de agosto de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.55 19.15 BBVA Bancomer 17.77 18.90 Banorte 17.35 18.90 Citibanamex 18.03 19.07 Scotiabank 17.60 19.30

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

