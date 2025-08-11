Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja pendiente de datos de inflación

Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0.45 %, en medio de preocupación por los próximos datos sobre la inflación en EU.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en 43.975 unidades; el selectivo S&P 500 cedió un 0.25 %, hasta 6.373 unidades, y el tecnológico Nasdaq recortó un 0.30 %, hasta 21.385 enteros.

Según los analistas, los inversores apostaron por las ventas de cara a la publicación de los índices de precios al consumidor y al productor de julio, que se darán a conocer mañana martes y el jueves, respectivamente.

Los datos son seguidos por la Reserva Federal (Fed), de la que la mayor parte del mercado espera que en septiembre dicte un recorte de los tipos de interés, de acuerdo con la herramienta de estimación FedWatch.

Mientras tanto, la bolsa no parece haber reaccionado a la prórroga de otros 90 días para la entrada en vigor de los aranceles de EU a China mientras siguen las negociaciones entre las dos superpotencias.

"La combinación de señales de enfriamiento económico y riesgos externos hace que la cautela siga siendo la estrategia predominante", dijo en una nota el analista de Mercados Financieros para LATAM en XS Antonio Di Giacomo.

Por sectores, predominaron las pérdidas, encabezadas por las empresas de energía (-0.79 %), y las mayores ganancias fueron para las de bienes esenciales (0.17 %).

En el plano corporativo, Nvidia bajó en torno al 0.3 % después de que el presidente de EU, Donald Trump, dijera que esta no podrá vender a China su chip para inteligencia artificial (IA) más avanzado, el Blackwell.

Trump también confirmó que la empresa ha obtenido licencia para exportar el chip H20 a cambio de un porcentaje del 15 % de las ventas para el gobierno federal.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron las caídas de Salesforce (-3.3 %) e IBM (-2.5 %) y las subidas de 3M (1.3 %) y Procter & Gamble (1 %).

MF