La Liga MX continúa este lunes con la actividad de la Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025, luego de retomar el calendario el pasado viernes tras la pausa por la Leagues Cup. En esta fecha se disputarán tres encuentros, destacando el duelo San Luis vs Cruz Azul. Aquí encontrarás el horario, el canal de transmisión y el contexto con el que ambos equipos afrontan este compromiso.

Después de la humillante participación del Cruz Azul en la Leagues Cup 2025, donde no ganó un solo partido en los 90 minutos y sufrió su peor goleada en la historia en torneos internacionales, el equipo celeste tiene la oportunidad de redimirse y limpiar su imagen en el estadio Alfonso Lastras ante un equipo que está bastante lejos de su mejor versión. En el Apertura 2025, el Cruz Azul tiene dos empates y una victoria, bajo las órdenes de Nicolás Larcamón.

Del otro lado, si bien el Atlético de San Luis se despidió de la Leagues Cup con victoria, arrastraba una racha de cuatro partidos sin ganar.

En territorio potosino, el balance es parejo entre ambos conjuntos, en toda la historia. En seis visitas al Alfonso Lastras, La Máquina tiene dos victorias, por dos de los potosinos.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este lunes 11 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 San Luis vs Cruz Azul

Fecha y hora: Lunes 11 de agosto, 21:05 horas

Lunes 11 de agosto, 21:05 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión (canales para ver en vivo): Disney+ Premium, ESPN 2

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

