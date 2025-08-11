Este lunes 11 de agosto, el estratega mexicano Gonzalo Pineda dio a conocer los motivos por los que determinó abandonar su cargo como director técnico del Atlas. Según argumentó en conferencia de prensa, lo hizo en agradecimiento a la institución de la Liga MX y el cariño que le tiene a la afición."El motivo principal por el cual me hago a un lado es porque soy una persona agradecida y honorable y desde la honorabilidad y desde el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegi, que siempre me ha tratado bien, en agradecimiento a esa amistad que se ha generado con todos ellos, a ese cariño que nos hemos generado con la afición, pues es que decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo y pues que tengan esas herramientas para poder hacerlo también", señaló Pineda.Asimismo, reveló que fue determinante la ola de negatividad que se generó en torno al equipo, ya que estuvo afectando a la confianza de sus jugadores."He decidido hacerme a un costado porque también entendía que en los últimos tres, cuatro partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno al proceso y sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores, que eso es lo que más me preocupaba", concluyó el técnico mexicano.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF