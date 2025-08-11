Este lunes 11 de agosto, el estratega mexicano Gonzalo Pineda dio a conocer los motivos por los que determinó abandonar su cargo como director técnico del Atlas. Según argumentó en conferencia de prensa, lo hizo en agradecimiento a la institución de la Liga MX y el cariño que le tiene a la afición.

"El motivo principal por el cual me hago a un lado es porque soy una persona agradecida y honorable y desde la honorabilidad y desde el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegi, que siempre me ha tratado bien, en agradecimiento a esa amistad que se ha generado con todos ellos, a ese cariño que nos hemos generado con la afición, pues es que decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo y pues que tengan esas herramientas para poder hacerlo también", señaló Pineda.

Asimismo, reveló que fue determinante la ola de negatividad que se generó en torno al equipo, ya que estuvo afectando a la confianza de sus jugadores.

"He decidido hacerme a un costado porque también entendía que en los últimos tres, cuatro partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno al proceso y sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores, que eso es lo que más me preocupaba", concluyó el técnico mexicano.

