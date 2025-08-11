El Centro Logístico Jalisco, ubicado en los municipios de Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres, sigue consolidándose como un polo estratégico de desarrollo industrial y logístico en el Estado, impulsando su crecimiento de manera acelerada.

Este parque industrial cuenta con una extensión total de mil 200 hectáreas, de las cuales 750 ya están comercializadas, mientras que 450 hectáreas permanecen disponibles para nuevos desarrollos. Actualmente, 33 empresas operan dentro del parque y 14 más están en construcción, con inicio de operaciones previsto en los próximos meses.

Gabriela Martín Iñiguez, directora del Centro Logístico Jalisco, destacó la diversidad de industrias que ya forman parte del parque. “Operan empresas de alimentos, electrónica, automotriz, mantenimiento de helicópteros y manufactura de gran escala, que buscan estar cerca del Puerto de Manzanillo y a la vez fuera de la zona metropolitana de Guadalajara”, explicó.

La proximidad al Puerto de Manzanillo es un factor clave para la elección de este parque, ya que permite a las empresas una logística más eficiente para la importación y exportación de productos, reduciendo tiempos y costos.

Dentro de los planes a mediano plazo del Centro Logístico Jalisco está la generación de su propia energía, un proyecto que se encuentra en fase de negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía de Jalisco. La idea es impulsar proyectos privados que permitan contar con una subestación eléctrica propia y generar energía de forma eficiente y sustentable.

Este proyecto busca no sólo garantizar el suministro constante de energía, sino también contribuir a la sostenibilidad ambiental del parque.

Otra obra relevante en curso es la construcción de una calle interna que conectará directamente el Centro Logístico con la autopista a Manzanillo. Esta vía facilitará la movilidad dentro del parque y mejorará la conectividad hacia uno de los principales puertos del país. Se espera que esta infraestructura esté lista y en operación antes de que finalice el año.

La directora resaltó que esta expansión y desarrollo responden a la demanda creciente por espacios industriales y logísticos en Jalisco, derivada del crecimiento económico regional y nacional. Además, resaltó el esfuerzo para atraer inversiones y crear un entorno competitivo y atractivo para las empresas.

El Centro Logístico Jalisco representa una oportunidad importante para la diversificación económica de la región, además de generar empleos directos e indirectos que impulsan el bienestar social de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres y municipios vecinos.

Con estas acciones, el Centro Logístico Jalisco avanza firme hacia su objetivo de consolidarse como un referente en logística y manufactura en el occidente del país, alineándose con las tendencias nacionales de modernización industrial y sustentabilidad energética.

Avanza la autorización federal para instalar aduana

El Centro Logístico Jalisco podría contar este mismo año con la autorización para operar una aduana o puerto seco en sus instalaciones.

En los próximos días se espera la autorización por parte de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para que este parque industrial obtenga dicho permiso.

“Hemos avanzado mucho en estos últimos dos años y ya estamos a punto de obtener la autorización; solo falta la construcción de lo que nos indiquen para poder tener la aduana”, explicó Gabriela Martín.

La aduana será operada por el Gobierno federal, mientras que el Centro Logístico Jalisco otorgará en comodato el terreno necesario.

La semana pasada, la secretaria de Desarrollo Económico del Estado, Cindy Blanco Ochoa, informó que ya se llevan a cabo mesas de trabajo con autoridades portuarias y federales, en búsqueda de alternativas para aliviar la carga que representan las llegadas y gestiones aduanales en Manzanillo.

Refirió que se ha avanzado en los diálogos con el Gobierno federal sobre los permisos, los cuales debe autorizar la ANAM, y se planea ejecutar el proyecto en conjunto con la iniciativa privada.

Un puerto seco es una terminal terrestre que opera como una extensión de un puerto marítimo, donde se realizan acciones como el despacho aduanal, la recepción, almacenamiento y distribución de mercancías. Esto contribuye a reducir la saturación en los puertos y agilizar la cadena logística.

Además, estos espacios ayudan a reducir costos logísticos para las empresas al acercar los servicios aduanales y de distribución a los centros industriales del país.

Contar con esta infraestructura permitiría que productos con destino a Jalisco eviten ser enviados por barco y lleguen a través de vías férreas o carreteras.

En México, varios estados ya cuentan con este tipo de instalaciones, entre ellos destacan el Puerto Interior de Guanajuato (Silao), el Interpuerto de San Luis Potosí y el puerto seco de Toluca, en el Estado de México.

CT