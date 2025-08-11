El Centro Logístico Jalisco, ubicado en los municipios de Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres, sigue consolidándose como un polo estratégico de desarrollo industrial y logístico en el Estado, impulsando su crecimiento de manera acelerada.Este parque industrial cuenta con una extensión total de mil 200 hectáreas, de las cuales 750 ya están comercializadas, mientras que 450 hectáreas permanecen disponibles para nuevos desarrollos. Actualmente, 33 empresas operan dentro del parque y 14 más están en construcción, con inicio de operaciones previsto en los próximos meses.Gabriela Martín Iñiguez, directora del Centro Logístico Jalisco, destacó la diversidad de industrias que ya forman parte del parque. “Operan empresas de alimentos, electrónica, automotriz, mantenimiento de helicópteros y manufactura de gran escala, que buscan estar cerca del Puerto de Manzanillo y a la vez fuera de la zona metropolitana de Guadalajara”, explicó.La proximidad al Puerto de Manzanillo es un factor clave para la elección de este parque, ya que permite a las empresas una logística más eficiente para la importación y exportación de productos, reduciendo tiempos y costos.Dentro de los planes a mediano plazo del Centro Logístico Jalisco está la generación de su propia energía, un proyecto que se encuentra en fase de negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía de Jalisco. La idea es impulsar proyectos privados que permitan contar con una subestación eléctrica propia y generar energía de forma eficiente y sustentable.Este proyecto busca no sólo garantizar el suministro constante de energía, sino también contribuir a la sostenibilidad ambiental del parque. Otra obra relevante en curso es la construcción de una calle interna que conectará directamente el Centro Logístico con la autopista a Manzanillo. Esta vía facilitará la movilidad dentro del parque y mejorará la conectividad hacia uno de los principales puertos del país. Se espera que esta infraestructura esté lista y en operación antes de que finalice el año.La directora resaltó que esta expansión y desarrollo responden a la demanda creciente por espacios industriales y logísticos en Jalisco, derivada del crecimiento económico regional y nacional. Además, resaltó el esfuerzo para atraer inversiones y crear un entorno competitivo y atractivo para las empresas.El Centro Logístico Jalisco representa una oportunidad importante para la diversificación económica de la región, además de generar empleos directos e indirectos que impulsan el bienestar social de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres y municipios vecinos.Con estas acciones, el Centro Logístico Jalisco avanza firme hacia su objetivo de consolidarse como un referente en logística y manufactura en el occidente del país, alineándose con las tendencias nacionales de modernización industrial y sustentabilidad energética. CT