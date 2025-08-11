Este lunes continúa la actividad de la Liga MX luego de su regreso el pasado viernes tras la pausa por la Leagues Cup. La Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025 presenta tres duelos en la agenda este día, y uno de los más llamativos es el enfrentamiento Juárez vs Toluca. A continuación te compartimos el horario, los canales de transmisión y el contexto con el que ambos equipos llegan a este compromiso.

Hoy cierra la cuarta fecha del campeonato con tres partidos, uno de los cuales será en la frontera. Para Juárez se trata de un rival difícil, ya que hasta el momento, el de los Diablos Rojos ocupa el tercer lugar en la Tabla General con 6 puntos.

El equipo de Bravos tendrá el privilegio de jugar como local; sin embargo, carga con una mala racha y no ha conseguido una sola victoria, y actualmente se encuentra en la posición 17 con solamente 2 unidades.

Por su parte, Toluca cayó ante los Tigres con un marcador final 3-4 en la pasada J3.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este lunes 11 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 Juárez vs Toluca

Fecha y hora: Lunes 11 de agosto, 21:00 horas

Lunes 11 de agosto, 21:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

